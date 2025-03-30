NYT: Россия была готова применить ядерное оружие осенью 2022 года

Ядерное оружие. / © Getty Images

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Осенью 2022 года Россия рассматривала возможность применения тактического ядерного оружия против Украины при прорыве Вооруженных сил Украины в Крым.

Об этом говорится в расследовании The New York Times, базирующемся на данных американской разведки.

В октябре того года разведка США зафиксировала разговор командующего российскими силами в Украине генерала Сергея Суровикина, в котором он говорил о готовности нанести ядерный удар, чтобы остановить украинское продвижение на юге — в частности, пересечение Днепра и угрозу Крыму.

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По оценкам американских спецслужб на тот момент, вероятность ядерного удара России оценивалась на уровне 5–10%, но впоследствии выросла до 50%, если украинские силы смогли бы разрушить оборону окупантов на юге.

NYT описывает этот период как драматический и опасный момент войны. Генералы США Кристофер Каволи и Антонио Донахью, по данным издания, якобы призвали украинское командование во главе с генералом Александром Тарнавским атаковать и уничтожить покидающий правобережье Днепра корпус российских войск.

Параллельно в США росло беспокойство, что чрезмерное давление на врага может привести к эскалации с ядерным подтекстом. В статье отмечается, что именно в этот момент у Украины, возможно, была лучшая возможность нанести переломный удар по российской армии — но также и риск разжечь полномасштабную глобальную войну.

Украинское командование, как пишет NYT, не имело полной картины спутниковой разведки по масштабам сил противника на левом берегу. Несмотря на заверения Пентагона, что оставшиеся силы можно было обойти, украинские войска остановились после освобождения Херсона.

Одной из причин такого решения могла быть нехватка боеприпасов и ресурсов для форсирования Днепра.

Напомним, расследователи рассказали о роли американцев в украинских операциях против РФ , которую сыграл друг Резникова в примирении Залужного и Милли, что вторжение ВСУ в Курщину подорвало доверие США, а также о тайном сотрудничестве США и Украины и роли Америки в украинских военных операциях против России.