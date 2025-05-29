NYT: Россия начала новую фазу войны - параллельно с переговорами о мире

Россия приступила к новой фазе войны. / © Associated Press

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На фоне прямых переговоров с Украиной Россия активизировала боевые действия и развернула новую наступательную кампанию. По оценкам аналитиков, это самые интенсивные атаки за 2024-2025 годы.

Об этом пишет The New York Times.

Российские войска прорываются на востоке Украины, в частности, на Донбассе, а также открыли новый фронт на севере. Одновременно по украинским городам наносятся мощные комбинированные удары дронами и ракетами — одни из самых масштабных с начала полномасштабной войны.

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По данным западных экспертов, Москва готовилась к этому наступлению в течение зимы: накапливала ресурсы, совершенствовала коммуникацию и тестировала новые подходы к использованию ударных БПЛА.

Хотя продвижение на фронте остается медленным, аналитики указывают, что цель Кремля не прорыв, а усиление позиций на фоне дипломатических маневров. "Россия привыкла к идее одновременно воевать и говорить", - отметил Сэмюэл Чарап из RAND Corporation.

Несмотря на первые с 2022 года прямые переговоры между представителями РФ и Украиной, Москва не демонстрирует готовности к компромиссу. Президент России Владимир Путин заявил, что война завершится только тогда, когда будут устранены первопричины конфликта, имея в виду свои широкие требования к Киеву.

Со своей стороны президент Трамп, недавно хваливший Путина, теперь публично сменил риторику: "Он играет с огнем!" — написал Трамп в соцсетях, намекая на вероятность новых санкций.

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Однако пойдет ли Вашингтон на решительные действия пока неясно. Аналитики указывают, что РФ может использовать этот период, благоприятный для наступления, чтобы укрепить переговорные позиции. Параллельно Кремль оправдывает удары по городам Украины ответом на атаки украинских БПЛА по российской территории.

Активизация российских атак уже привела к росту числа жертв среди гражданского населения и возмущению среди украинцев. Уровень доверия к мирным инициативам со стороны РФ падает.

В то же время Киев укрепляет партнерства с европейскими столицами на фоне неуверенности поддержки со стороны США. И хотя решающего прорыва пока нет, новая волна насилия может стать сигналом того, что Москва готовится к решающей фазе в войне — либо на поле боя, либо за столом переговоров.

Несмотря на возобновление контактов в Стамбуле под давлением США, украинские власти и ряд аналитиков убеждены: усиление атак свидетельствует о том, что у Кремля нет серьезных намерений договариваться. По их мнению, цель Москвы — не получение перевеса за столом переговоров, а достижение военной победы на поле боя.

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В среду глава МИД России Сергей Лавров предложил новый раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что Киев не против встречи, но ожидает четких сигналов от Кремля по прекращению огня. По его словам, украинская сторона уже передала свои предложения международным партнерам.