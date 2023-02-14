NYT выложило кадры умышленного ракетного удара оккупантов по волонтерам в Бахмуте

По оценкам экспертов, российские захватчики, скорее всего, знали, что атакуют гуманитарных работников.

Издание The New York Times опубликовало покадровое видео целенаправленного ракетного удара со стороны российских войск по команде волонтеров в Бахмуте 2 февраля, в результате чего погиб американец Пит Рид.

The New York Times сообщает, что видео снял находившийся рядом эстонский волонтер из организации Frontline Medics Эрко Лайдинен.

Скриншот с видео

Издание уточнило, что получило видео ракетного удара по команде гуманитарных работников в Бахмуте, помогавших гражданским.

Как свидетельствует покадровый анализ, при ударе была выпущена противотанковая управляемая ракета "Корнет" с лазерной наводкой. Она имеет дальность действия около трех миль (4,82 км). Авторы материала отмечают, что обычно такое оружие применяют, только если военный видит и выбирает цель.

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Так, на видео заметно, как Рид с группой гуманитарных работников стояли у белого фургона, перевозившего гуманитарные грузы. Ракета летела параллельно к земле и прямо в фургон.

Лайдинен рассказал, что этот момент зафиксировал и видеорегистратор его авто. По словам волонтера, на видеозаписи виден второй ракетный удар, направленный на другой автомобиль, однако вражеская ракета не попала в цель. Соответствующий ролик еще не опубликован.

Издание не располагает информацией, знали ли россияне, что это группа гуманитарных работников. В то же время колонна была промаркирована так, что это свидетельствовало о типе транспорта, по которому был нанесен удар. Так, одна машина была четко промаркирована красным крестом. В то же время, белый микроавтобус Mercedes-Benz был без четко заметных медицинских опознавательных знаков. Хотя у работников гуманитарной помощи не было оружия, по меньшей мере один медик был одет в камуфляж военного образца.

По словам волонтера Ромы, стоявшего рядом с Ридом, поблизости не было никаких военных подразделений. Он также сказал, что одна из машин была четко обозначена как карета скорой медицинской помощи.

В то же время The Wall Street Journal опубликовало фото, где видно, как раненый норвежский медик бежит с места атаки. Также зафиксирована машина скорой помощи с красным крестом, стоящая через дорогу от места попадания ракеты.

Как рассказали эксперты, тип использованного оружия должен позволить военному определить характер цели. С таким оружием "можно ожидать, что стрелявший сможет отличить медицинского работника от военного".

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Напомним, 2 февраля двое норвежских волонтеров Сандер Сёрсвен Трелвик и Саймон Йонсен пострадали в результате обстрела в Бахмуте. Они эвакуировали раненых после атаки российской армии.

В ВСУ 14 февраля сообщили, что военная администрация усилила режим въезда в Бахмут. Попасть в город можно, получив соответствующее разрешение.

Что касается ситуации в Бахмуте, то враг на сегодня пытается окружить город с севера и с юга, бои происходят в пригороде.

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