"О большом наступлении России можно забыть": эксперт оценил возможности оккупантов

В российской пропагандистской среде нарративы о "мирных переговорах", продолжающиеся с осени 2022 года, изменились на разговоры о необходимости переходить к обороне захваченных в Украине территорий.

В комментарии "24 каналу" военный эксперт Александр Коваленко объяснил такое изменение риторики.

Он напомнил, что так называемый "мир" для России – это замораживание войны, во время которого оккупанты будут накапливать силы и средства, увеличивать свой потенциал, чтобы через некоторое время начать новую волну наступательных действий.

"Вот эти нарративы об обороне мы можем воспринимать так же, как продолжение того же нарратива о "мире", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, по словам Александра Коваленко, россиян морально и психологически готовят к тому, что о большом наступлении России можно забыть.

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"Это еще и морально-психологическая подготовка российского потребителя информационного фаст-фуда к тому, что в ближайшее время Россия не сможет масштабно как-то наступать и, как это им рассказывали, — "освобождать новые территории Украины... Об этом бреде — "вернем Херсон" или "освободим Одессу" – тоже можно забыть. Все. Оборона", — подчеркнул военно-политический обозреватель.

При этом, по его мнению, следующим нарративом, который будут пропагандисты интегрировать в информационное пространство после идеи "обороны", может стать продвижение мнения о необходимости покинуть некоторые оккупированные территории, совершив новые жесты "доброй воли".

"Я это рассматриваю сейчас как переходный этап — от обороны к жесту "доброй воли"", — подытожил Коваленко.

Напомним, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин советует российским властям закончить "специальную военную операцию", то есть войну против Украины, зафиксироваться на временно оккупированных украинских территориях, а также пытаться их сохранить.

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