О чем будут договариваться во второй день "Рамштайна": рассказал Резников

Сегодня продолжится 9-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

В бельгийской столице Брюсселе 14 февраля стартовала 9-я встреча партнеров в формате " Рамштайн ". В течение второго дня переговоров, 15 февраля, акцентируют внимание на танках для Украины.

Об этом сообщил глава министерства обороны Украины Алексей Резников.

Министр констатировал, что первый день работы в Брюсселе позади. Резников поблагодарил всех международных партнеров за поддержку Украины.

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"Первый день работы в Брюсселе закончился. Благодарен всем странам, участвующим в формате "Рамштайн", и Североатлантическому альянсу за поддержку Украины. Завтра (15 февраля) также насыщенная программа. Больше времени уделим танкам. Все будет Украина!", — написал он.

Напомним, в Брюсселе 14 февраля началось девятое заседание в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам заседания заявил, что он "очень доволен" результатами.

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Италия и Франция передадут Украине новые системы ПВО SAMP/T.

Также Остин перечислил страны, которые начали подготовку к передаче Украине боевых танков Leopard 2 или пообещали предоставить их.

Отдельно Греция выделила для Украины боеприпасы и 20 боевых бронированных машин БМП-1.

Также Норвегия заявила, что передаст Украине восемь танков Leopard 2 и четыре танка специального назначения.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги "Рамштайна", обратил внимание, что не все можно сообщать публично. Он добавил, что в этот день на заседании звучало – Ukraine must be successful (Украина должна быть успешной).

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