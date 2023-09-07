О чем говорит удар по Константиновке в день визита Блинкена — генерал США

Бен Ходжес не понимает, почему кто-то еще считает Путина надежным партнером для переговоров.

Обстрел российскими оккупантами гражданских в городе Константиновка Донецкой области показывает, что президенту РФ Владимиру Путину доверять нельзя.

Такое заявление сделал экс-командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

Он подчеркнул, что в связи с этим пришло время, чтобы Пентагон предоставил Украине ракеты большой дальности ATACMS.

Путин запускает ракету по зерновым складам в день встречи с Эрдоганом в Сочи. Он наносит ракетный удар, убив 16 невинных украинских мирных жителей, в день визита госсекретаря США Блинкена в Украину. Почему кто-то видит в Путине надежного партнера для любых переговоров?” — задается риторическим вопросом Ходжес.

Что известно о ракетах ATACMS

ATACMS (Army Tactical Missile System) — это американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой, производимый компанией Lockheed Martin. Армейский тактический ракетный комплекс, в зависимости от модификации, поражает цели на расстоянии от 165 до 300 км, пишет производитель.

Это класс ракет "земля-земля", то есть они запускаются с земли и поражают наземные цели. ATACMS не только дальнобойные, но и высокоточные.

Однако главное, что для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS, которые Украина использует для защиты территории от России.

Атака на Константиновку

Днем 6 сентября российская оккупационная армия нанесла удар по городу Константиновка Донецкой области. Россияне атаковали людное место — местный центральный рынок.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что некоторые тела, к сожалению, разорвало, а потому были назначены экспертизы ДНК. По его словам, самому младшему погибшему было 18 лет, а самой старшей жертве — 83. К слову, на вечер 6 сентября в полиции информировали о 17 смертях, а также 33 раненых людях.

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что российская террористическая армия нанесла удар по рынку, потому что имеет неудачи на фронте. По его словам, эта атака РФ была целенаправленная.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Людей просто разорвало. В МВД шокировали подробностями удара по Константиновке

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