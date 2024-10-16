О чем говорится в тайных приложениях Плана победы: Подоляк приоткрыл занавес

По словам Михаила Подоляка, в тайных приложениях, которые не раскрыли обществу, говорится о разрушении логистики врага, уничтожении важных объектов, в том числе и мест накопления войск.

В тайных приложениях Плана победы Украины говорится о возможности ударов по территории России. Также отмечается, какое оружие для этого необходимо.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По словам советника руководителя ОП, в тайных приложениях, которые не раскрыли обществу, говорится о разрушении логистики врага, уничтожении важных объектов, в том числе и мест накопления войск.

"Мы коснулись Плана победы. Там в приложениях как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать объекты накопления и производства, в том числе, где будет накапливаться живая сила в глубине РФ, какие именно цели будут поражены и сколько для этого нужно оружие", – сказал Подоляк.

Напомним, в среду, 16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде Украины. В первом пункте плана речь идет о приглашении Украины в НАТО.

Владимир Зеленский представил план победы! Какие 5 пунктов нужно выполнить?

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