О чем лгала российская пропаганда: дайджест фейков, собранных СНБО за последнюю неделю

Российские пропагандисты в течение уходящей недели лгали о том, что ни о каком прорыве ВСУ речь не идет, а Украина якобы лишь отправила на гибель несколько тысяч человек во время попытки наступления, кроме того, Украина якобы создает угрозу ядерной безопасности и тому подобное.

В частности, заявлением об угрозе применения "биологического оружия" на территории России отметился представитель ВС РФ Игорь Кириллов.

Об этом говорится в дайджесте недельных фейков, которые собрал для ТСН.ua Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Фейк:

В ходе своего выступления на Пленарном заседании "Восточного экономического форума" президент Российской Федерации Путин заявил, что "лишь 2 судна и более 80 кораблей с продовольствием из Украины отправились в беднейшие страны, все остальное – в Европу".

Опровержение:

Согласно информации, обнародованной в Организации Объединенных Наций, за время функционирования "зернового коридора" из украинских портов (Черноморский, Одесский и "Южный") вышли 88 кораблей с продовольствием на бортах, направившихся в разные уголки мира.

По обнародованным данным, наиболее активно украинские суда принимает Турция – 32 корабля, что составляет 36,36% от их общего количества. К берегам стран Евросоюза направилось 30 кораблей, что составляет 34,09%. В страну Африки и Азии (по словам Путина "беднейших стран") отправилось 25 судов с украинским продовольствием, и это – 28,40%.

Дезинформация:

Представитель ВС РФ Игорь Кириллов заявил: "в распоряжении России есть запрос Украины к производителю "Байрактар" об оснащении БПЛА системами распыления аэрозолей… При дальности полета до 300 км и снаряжении беспилотников биологическими рецептурами создается угроза применения биологического оружия на территории России".

Опровержение:

Еще в марте заместитель Генерального секретаря, Высокая представитель по вопросам разоружения Исуми Накамицу, комментируя сообщения в СМИ о военной биологической программе в Украине заявила: "Мне известно о сообщениях в средствах массовой информации относительно утверждений о программах биологического оружия [в Украине]. Организации Объединенных Наций ничего не известно о каких-либо программах биологического оружия [в Украине]".

В то же время она напомнила, что Конвенция о биологическом оружии 1972 г. запрещает разработку, производство, приобретение, передачу, накопление и применение биологического и токсичного оружия. При этом Исуми Накамицу подчеркнула, что и Российская Федерация, и Украина являются участниками этого договора.

Фейк:

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что Украина проводит обязательную эвакуацию населения из областей, остающихся под ее контролем. Людей лишают права выбора направления эвакуации и возможности остаться, даже если им ничего не угрожает. А тех, кто решает не ехать, пугают наказанием за сотрудничество с Россией".

Опровержение:

Как отметил адвокат Игорь Чудовский, эвакуация является обязательной, но не принудительной. Если человек по состоянию здоровья или по другим причинам не желает уезжать, ему следует написать заявление об отказе, в котором говорится, что человек персонально отвечает за все, что с ним может происходить дальше. Для родителей выдают отдельный бланк, где говорится, что они осознают возможность негативных последствий для своих детей.

Важен и тот факт, что никакого наказания за отказ от эвакуации не существует. Каждый человек на свой страх и риск распоряжается собственной жизнью и решает, эвакуироваться в более безопасные регионы или оставаться в районах ведения боевых действий.

Дезинформация:

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что "НАТО фактически "в ручном режиме" руководит действиями Киева на театре военных действий… [однако] ни о каком прорыве ВСУ речь не идет... Украина лишь отправила на гибель несколько тысяч человек при попытке наступления ".

Опровержение:

Как отмечается в сводке аналитиков американского Института изучения войны (ISW) по итогам 9 сентября: "по состоянию на 9 сентября украинские войска в ходе контрнаступления в Харьковской области захватили около 2,5 тыс. квадратных километров [временно оккупированной территории]".

В то же время аналитики отмечают, что ВСУ вышли на южный подступ к Купянску и реке Оскол и, вероятно, проводят зачистку от дезорганизованных российских сил, оказавшихся в зоне быстрого наступления. ISW делает такой вывод, учитывая приток фотографий российских военнопленных, которые распространяются по Сети в течение последних 48 часов.

Дезинформация:

Президент Российской Федерации Путин заявил, что "украинская сторона создает угрозу ядерной безопасности". В то же время, он сообщил: "зачем они это делают я не понимаю. Чтобы привлечь внимание к своему положению или создать дополнительный кризис? ... [однако] главная угроза – это не сам реактор, а хранилище отходов топлива".

Опровержение:

В своем заявлении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "у Украины очень четкая, прозрачная и честная позиция: пока мы контролировали станцию, там не было никакой угрозы радиационной катастрофы. Как только пришла Россия, сразу стал возможен худший сценарий, который только можно представить. На это нужна международная реакция – от ООН до каждого просто нормального государства".

Напомним, в четверг, 8 сентября, глава Пентагона Ллойд Остин снова собрал партнеров и союзников на военной базе Рамштайн , где советовались, в чем нуждается Украина, и пообещали долгосрочную поддержку.

30 сел и городов освободили в Харьковской области – обращение Зеленского за 9 сентября

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