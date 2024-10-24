О чем можно договориться с Путиным: Сенцов назвал единственную цель кремлевского диктатора

Единственная цель Путина – "съесть" Украину. И его поддерживают россияне, которые исторически ненавидят украинцев и готовы уничтожать наш народ просто как явление.

Об этом заявил украинский режиссер, экс-пленник Кремля и командир штурмовой роты в 47-й бригаде Олег Сенцов в разговоре с ведущей ТСН.ua Маричкой Падалко.

"Что такое Путин, мне было понятно еще до Майдана. Поэтому когда начался Майдан, я поехал в Киев, потому что понимал, что мы можем стать второй Беларусью и марионетками Кремля. Когда началась оккупация Крыма, я поехал туда, потому что знал, что надо бороться хоть чуть-чуть, пока есть шанс, чтобы зараза не пошла дальше. Но она пошла", – рассказал Сенцов.

Тогда после оккупации Крыма он не попал на фронт, а оказался в российской тюрьме.

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"Я и там боролся. Только своим словом, больше у меня ничего не было, я мог только говорить. Понимаете, я говорил все, что говорю и сейчас – по-разному, и о Путине тоже. И мне говорили, что после таких слов я никогда не выйду [из тюрьмы – ред.]. Но я верил в то, что смогу выйти, что мой народ, моя страна меня не бросят. И они не бросили", – вспоминает Сенцов.

Он рассказал, что после освобождения первые полгода посвятил себя международной волонтерской работе, как правозащитной, так и дипломатической.

"Такая вот "народная дипломатия", которой у нас многие сейчас занимаются. Я ездил, у меня была возможность общаться. Я говорил, меня слушали. Я говорил: не верьте Путину, он вас обманет, его цель – съесть Украину. Для меня это было понятно после всех этих заявлений, после пяти лет тюрьмы. Я видел людей там, слышал, что они говорят, понимал, что у них в головах. Я видел их телевидение, какие они там людям "вставляют флешки". И меня считали таким радикальным. Даже моя жена говорила, что у меня после тюрьмы травма", – отметил военный.

Но потом, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, предупреждения Сенцова оказались реальностью.

"Когда все началось, полномасштабка, Буча, и все остальное, то всем стало понятно, что россияне действительно нас ненавидят и готовы убивать и уничтожать украинцев просто как явление. Тогда стало понятно людям, что я оказался прав, но было уже поздно", – заметил Олег Сенцов.

Напомним, по словам немецкой военной корреспондентки Катрин Айгендорф, Путин решил начать полномасштабную войну против Украины после выхода войск США из Афганистана. Если бы вывода американских сил не было, "Украина сегодня могла бы быть в другом положении".

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