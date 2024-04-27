О чем свидетельствует массированная атака по Украине: объяснение военного эксперта

Россияне обстреливают украинские города круглосуточно, чтобы запугать людей и истощить оборону.

Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Романенко, комментируя ночную атаку по Украине.

"Как минимум – о реализации двух подходов с точки зрения врага по проведению ударов. Первый состоит в том, чтобы влиять круглосуточно, насколько это возможно. Средств на круглосуточное не хватает у нас, поэтому и ночью, и на утро, чтобы не давать отдыхать, Помимо того, после первого удара есть надежда, что все успокоится и перейдет в такой режим. В это время, когда наши силы ГСЧС начинают разбирать завалы, наносится удар, чтобы поражать представителей ГСЧС — цинично подходят. Мы видели неоднократно, что удары проходили с такой их варварской логикой, такими подходами", — сказал он.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские оккупанты осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Вражеские ракеты были отмечены в Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской областях. Пять бомбардировщиков ТУ-95мс атаковали Украину ракетами двумя волнами.

Кроме того, враг нанес удары по объектам в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

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