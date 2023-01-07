О чем свидетельствует поставка наступательного оружия для Украины: эксперт дал четкий ответ

Пакеты военной помощи Украине от США и союзников демонстрируют, что Запад сломал барьер по поводу непредоставления наступательного оружия. Новую военную технику ВСУ могут применить против оккупантов во время операции по освобождению Мелитополя.

Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский в комментарии "24 канала".

По его словам, внутри администрации президента США Джо Байдена была серьезная дискуссия между сторонниками немедленной победы Украины и сторонниками так называемой формулы "главное, чтобы Украина не проиграла", которую представлял, в частности, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. На практике это проявлялось в непредоставлении Украине наступательного оружия.

"Логика была такой. Они соглашались с тем, что Украина должна победить. Но сама победа не должна была быть разгромной и немедленной. Это якобы уберегло бы от ситуации, при которой в России рухнула бы власть и началась смута и гражданская война”, – считает Пионтковский.

Эксперт считает, что международные партнеры теперь предоставляют наступательную технику для конкретной военной операции. По его мнению, сюрпризы от стран Запада ВСУ могут использовать против оккупантов на Мелитопольском направлении.

“Запад поставляет Украине конкретное наступательное оружие, необходимое для конкретной наступательной операции по освобождению Мелитополя. Это превратит российскую группировку в оккупированной части Херсонщины в один большой "котел", — отметил Пионтковский.

Напомним, Минобороны США опубликовало полное содержание нового пакета военной помощи для Украины в размере более 3 млрд долларов.

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