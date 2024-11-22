О чем свидетельствует применение Путиным "Орешника" – глава МИД Польши ответил

По мнению Сикорского, применение МБР является проявлением отчаяния Путина, потому что РФ не может выиграть эту войну.

Применение Россией новой баллистической межконтинентальной ракеты для ударов по Украине является отчаянием российского диктатора Владимира Путина.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Сикорский заметил, что Россия использует баллистические ракеты в ходе всей войны. Но для удара по Днепру могла быть межконтинентальная баллистическая ракета, которая обычно предназначена для другого применения.

"И если это так, то это, конечно, с одной стороны было бы эскалацией и сигналом, а с другой – проявлением отчаяния, потому что Путин не может выиграть эту войну", – считает глава польского внешнеполитического ведомства.

Сикорский заметил, что российская экономика переживает стресс, есть сообщения о дезертирстве среди российских солдат, и, конечно, привлечение солдат из Северной Кореи не является проявлением силы Кремля.

Польша обезопасена от таких ракет.

Польский министр прокомментировал открытие новой военной базы НАТО на территории Польши, недалеко от границы с Калининградской областью РФ.

"Эта база будет способна сбивать такие российские ракеты, которые ударили по Украине несколько дней назад. Это система противоракетной обороны Aegis на берегу.

Это фактически американский эсминец, расположенный на земле. И она может справиться с любыми типами ракет – не только направленных против США, но и тех, которые направлены на Европу", – сказал Сикорский.

Напомним, утром 21 ноября армия агрессорки РФ нанесла удар по Днепру. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в этот день РФ ударила по новой межконтинентальной баллистике. Таким образом Украина стала первой страной, по которой выпустили межконтинентальную баллистическую ракету.

Диктатор Путин похвастался, что это новая гиперзвуковая ракета средней дальности, известная как "Орешник".

Верховная Рада отменила заседание на 22 ноября из-за угрозы ракетного удара.

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