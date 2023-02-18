О чем свидетельствуют кадровые изменения в российской армии: в ISW объяснили

Кадровые процессы, происходящие сейчас среди силовиков в РФ, свидетельствуют о начале противостояния.

Кремль хочет дистанцировать российскую армию от прошлых неудач и подготовить ее к новому крупномасштабному наступлению в Украине.

Об этом свидетельствуют кадровые перестановки в Минобороны РФ, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ведомство подтвердило, что назначило командующим Центрального военного округа (ЦПО) генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева и ранее назначило командующим Южного военного округа (ПВО) генерал-полковника Сергея Кузовлева, Западным военным округом (ЗВО) генерал-лейтенанта Евгения Никифорова и генерал-лейтенанта Мурадовым командующим Восточного военного округа (СВО)

Кроме того, Минобороны стремится более четко разграничить зоны ответственности каждого военного округа в Украине.

"Назначение этих командиров не означает восстановление довоенного руководящего блока МО или расширения ультранационалистически настроенных силовиков, несмотря на сообщения о связях Никифорова с Евгением Пригожиным и связи Мордвичева с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым", — считают аналитики.

По мнению экспертов, новоназначенные командующие нейтральны в борьбе между учредителем ППК "Вагнера" Евгением Пригожиным и Минобороны. Поэтому, по мнению экспертов, кадровые перестановки сделаны, чтобы успокоить обе стороны. А также, вероятно, создать потенциальных "козлов отпущения" за любые будущие неудачи в Украине, чтобы защитить Валерия Герасимова от потенциальной критики.

Напомним, 11 января в России сменили главных руководителей войны. В частности, министр обороны России Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в Украине начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Сергей Суровикин, занимавший эту должность до Герасимова, назначен его заместителем.

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