"О, фосфор полетел": оккупант рассказывает, что россияне используют в Украине запрещенные боеприпасы

Захватчик в разговоре с отцом рассказал, что они "столько всего используют, что запрещено в принципе".

Военная разведка перехватила разговор оккупанта с отцом, в котором захватчик рассказывает, что россияне в войне против Украины используют фосфорные боеприпасы, запускаемые из "Градов".

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Отец напомнил, что это запрещено Конвенцией, и Алексей сказал: "Папа, ты знаешь, сколько здесь всего используем, что запрещено в принципе", — отмечает военная разведка.

"О, фосфор полетел" Оккупант рассказывает, что они используют фосфорные боеприпасы #ГУРперехват "О, фосфор полетел" Оккупант рассказывает, что они используют фосфорные боеприпасы ▪ Оккупант рассказывает отцу, что они используют фосфорные боеприпасы, которые запускают из «Градов». Отец напомнил, что это запрещено Конвенцией, и Алексей ответил: «Папа, ты знаешь, сколько здесь всего используем, что запрещено в принципе.» Опубликовано Главное управление разведки Министерства обороны Украины Вторник, 2 августа 2022 г.

Напомним, в июле военная разведка уничтожила в Харьковской области ДРГ морской пехоты Северного флота ВМФ РФ и взяла в плен командира взвода, оказавшегося уроженцем Запорожской области.

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