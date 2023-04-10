О контрнаступлении ВСУ официально могут говорить только три человека — Маляр

Современная война — это, прежде всего, информационная война, и мы должны быть готовы к тому, что могут быть любые вбросы информации, любые информационно-психологические операции, отметила заместитель министра обороны.

Официально говорить о ходе боевых действий и планах Вооруженных сил Украины могут только три человека – президент Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Современная война — это, прежде всего, информационная война. И мы должны быть готовы к тому, что могут быть любые вбросы информации, любые информационно-психологические операции. Поэтому к любой информации надо относиться критически, проверять ее, искать источник", — сказала Маляр.

По словам чиновницы, единственной достоверной информацией о ходе боевых действий и планов Вооруженных сил могут быть только официальные источники.

"Что касается планов ВСУ, нужно понимать, что они держатся в секрете, поэтому любые обсуждения этих планов, надо понимать, что это обсуждение очевидно чьих-либо предположений. Говорить официально об этом могут три человека, если речь о контрнаступлении — это президент, министр обороны и главнокомандующий ВСУ. Все остальные их цитируют", — подчеркнула Маляр.

Напомним, накануне Данилов сказал, что информация о времени и месте контрнаступления ВСУ закрыта, однако когда он начнется, граждане это увидят.

В то же время в ГУР Минобороны Украины сообщили, что планы по контрнаступлению сверхсекретны, но даже эти планы не являются окончательными, ведь многие решения будут приниматься в последний момент из соображений безопасности.

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