О наступлении ВСУ в Курской области знали всего несколько человек – The Economist

Главком Сырский держал все в тайне.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время планирования операции в Курской области сделал ставку на секретность.
Об этом пишет The Economist.
По данным журналистов, планами Главком делился только с небольшой группой генералов, силовиков и президентом Владимиром Зеленским.
"О подготовке наступления не знали ни руководитель Офиса президента Андрей Ермак, ни западные партнеры Украины. Большую часть разведки взяла на себя военная разведка, ГУР включили в процесс только на поздней стадии", — говорится в материале.
Рассматривалось несколько сценариев наступательного удара по самым слабым местам российской линии. Главной целью было отвлечь российские войска из Донецкой области и создать козыри для будущих переговоров.
Россияне якобы были уверены в том, что Украина стягивает войска на границу для защиты Сумской области.
На первых стадиях операции украинские разведывательные дроны не встретили никакого сопротивления в Курской области, отмечает издание.
"Но потеряв элемент неожиданности, украинские успехи замедлились. Сырский проявляет осторожность, сосредотачиваясь на расширении флангов вдоль границы для создания более защищенных линий", — отмечает The Economist.
Напомним, впервые о наступлении сил обороны в Курской области РФ стало известно 6 августа.
До 12 августа Украина официально проведение операции в регионе не подтверждала, пока главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не заявил, что Украина контролирует почти 1000 км² Курской области России.
Точное количество захваченных в плен россиян неизвестно, однако украинские чиновники (в частности, Сырский) заявляли, что в отдельные дни операции в плен сдавались сотни российских военных.
Украина сформировала буферную зону на территории Курской области. Украина планирует открыть там гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских, допустить представителей ООН и Красного Креста и наладить поставки продовольствия и медикаментов.
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