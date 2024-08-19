О наступлении ВСУ в Курской области знали всего несколько человек – The Economist

Главком Сырский держал все в тайне.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время планирования операции в Курской области сделал ставку на секретность.

Об этом пишет The Economist.

По данным журналистов, планами Главком делился только с небольшой группой генералов, силовиков и президентом Владимиром Зеленским.

"О подготовке наступления не знали ни руководитель Офиса президента Андрей Ермак, ни западные партнеры Украины. Большую часть разведки взяла на себя военная разведка, ГУР включили в процесс только на поздней стадии", — говорится в материале.

Рассматривалось несколько сценариев наступательного удара по самым слабым местам российской линии. Главной целью было отвлечь российские войска из Донецкой области и создать козыри для будущих переговоров.

Россияне якобы были уверены в том, что Украина стягивает войска на границу для защиты Сумской области.

На первых стадиях операции украинские разведывательные дроны не встретили никакого сопротивления в Курской области, отмечает издание.

"Но потеряв элемент неожиданности, украинские успехи замедлились. Сырский проявляет осторожность, сосредотачиваясь на расширении флангов вдоль границы для создания более защищенных линий", — отмечает The Economist.

Напомним, впервые о наступлении сил обороны в Курской области РФ стало известно 6 августа.

До 12 августа Украина официально проведение операции в регионе не подтверждала, пока главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не заявил, что Украина контролирует почти 1000 км² Курской области России.

Точное количество захваченных в плен россиян неизвестно, однако украинские чиновники (в частности, Сырский) заявляли, что в отдельные дни операции в плен сдавались сотни российских военных.

Украина сформировала буферную зону на территории Курской области. Украина планирует открыть там гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских, допустить представителей ООН и Красного Креста и наладить поставки продовольствия и медикаментов.

Итоговые новости ТСН 16 августа. Курское наступление продолжается! Рекорд пленных!

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