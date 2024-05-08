Появление F-16 в Украине: эксперт предположил, как быстро изменится ситуация на фронте

Политическое решение о передаче Украине F-16 уже принято. Остается только вопрос времени – завершение инфраструктурных процессов и согласование поставок боеприпасов.

Российская авиация и военные объекты будут первыми, кто узнает появление истребителей F-16 в украинском небе.

Об этом заявил эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце в эфире телеканала FREEДОМ.

“Во-первых, решение о передаче самолетов уже принято, поэтому остался только вопрос времени. Во-вторых, мы наблюдаем завершение всех инфраструктурных процессов, что означает, что необходимые ресурсы, силы, подготовка и знание уже готовы или находятся на завершающей стадии формирования”, — сказал он.

Эксперт отметил, что кроме самих самолетов необходимо также обеспечить доставку необходимого количества боеприпасов для них.

"Вероятнее всего, переговоры по поставке боеприпасов еще продолжаются, потому что эффективность применения F-16 напрямую зависит от того, какие планы украинское военное руководство перед собой поставит для этих самолетов и смогут ли западные партнеры обеспечить необходимым количеством боеприпасов, чтобы в полной мере выполнить поставленные задачи", – объяснил Долинце.

По срокам поступления самолетов F-16 на вооружение Украины были озвучены разные даты, начиная с лета 2024 года до осени 2024 года.

"Скорее всего, решение будет не столь явное. Прежде всего потому, что необходимо сохранять "туман войны", с другой стороны, первыми, кто узнает о появлении в Украине F-16, будут именно российская авиация и российские военные цели, которые в первые недели почувствуют всю мощь и все те возможности, которые с появились в украинской военной авиации”, — резюмировал Богдан Долинце.

Напомним, ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что первые поставки истребителей F-16 в Украину начнутся уже этим летом.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.