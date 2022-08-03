"О таких названиях только мечтали": Данилов высказался об оружии, которого ждут ВСУ

С начала войны, 24 февраля, Украина получает от международных партнеров современное вооружение для борьбы с врагом.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ранее украинские военные только могли мечтать об определенных видах оружия. Впрочем, уже сейчас защитники ждут его прибытия.

Об этом Данилов сказал в интервью 24 каналу.

По его словам, сейчас идет работа, чтобы необходимая военная помощь прибыла как можно быстрее. Ведь, "скорость – это очень важный вопрос". Важно также и качество, подчеркнул Данилов.

"Мы о таких названиях в марте только мечтали. Я очень хорошо помню, как президент собирал каждое утро и каждый вечер, каждый день (совещания — Ред.). Все сидели и ломали головы, где что взять, какую помощь взять", – рассказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что сейчас Украина получает вооружение, у которого совсем другие названия, характеристики и возможности, чем у той, на которую ВСУ рассчитывали в начале войны.

Данилов говорит, что ВСУ очень быстро учатся и очень удачно используют оружие от партнеров, поэтому Запад приятно поражен. Именно благодаря этому Украина и получает такое вооружение, подчеркнул он.

Как сообщалось, российские оккупанты распространили информацию, что якобы им удалось уничтожить несколько американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В частности, фейк об этом активно распространял министр обороны страны-агрессорки России Сергей Шойгу. Впрочем, в Пентагоне опровергают его заявления об уничтожении шести HIMARS.

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