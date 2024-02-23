О Залужном, покушении на жизнь и окончании войны: главное из интервью Зеленского Fox News

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News сделал ряд заявлений.

ТСН.ua собрал основные заявления президента.

Зеленский пригласил Байдена и Трампа в Украину

Владимир Зеленский ппригласил президента США Джо Байдена и лидера республиканцев Дональда Трампа посетить Украину и своими глазами увидеть "трагедию войны".

Глава государства подчеркнул, что будет рад видеть в Украине действующего президента и кандидата в президенты США.

"Я рад видеть всех кандидатов и всех людей, которые принимают решение или могут поддержать, чтобы не быть против, просто чтобы понять, что значит война в Украине… Кто ее начал, и что происходит вокруг", — говорит Зеленский.

Об увольнении Залужного

Зеленский заявил, что уволил генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ не из-за смены курса действий, а из-за "вещей, которые долго не менялись".

"Мы должны быть более быстрыми, это значит, мы должны упускать всю имеющуюся у нас бюрократию. У нас нет другого шанса. Мы должны быть умными, технологически оснащенными и быстрыми", — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, время – это деньги, однако в нашем случае это не деньги, а человеческие жизни.

О потерях россиян и ВСУ на фронте

Зеленский заявил, что потери оккупационной российской армии на войне в Украине в пять раз больше, чем потери Сил обороны.

"Мы знаем, что десятки тысяч человек были убиты. Десятки тысяч детей были депортированы. Если сравнивать количество погибших солдат, я бы сказал, отношение 1:5. На одного украинского военного, погибшего в бою, приходится 5 российских солдат. Это приблизительная статистика", — сказал президент Украины.

Когда закончится война в Украине

Зеленского спросили, когда, по его мнению, завершится российско-украинская война.

Президент ответил, что мир не готов к тому, что Владимир Путин потеряет свою власть. Он считает, что мир боится перемен в России, однако США, европейские страны и глобальный Юг "могут выбирать".

"Путин пересек все красные линии. Он - неадекватный человек, он - угроза всему миру, он попытается уничтожить НАТО", — подчеркнул он.

О покушениях на свою жизнь

Украинский президент на вопрос о покушениях на его жизнь отметил, что после пятой попытки это ему стало уже неинтересно.

О финансовой помощи от США

Зеленский, обращаясь к Конгрессу, выразил благодарность за то, что сделали США для Украины, в частности, президент Джо Байден.

"Если они (конгрессмены — ред.) хотят быть очень прагматическими, цена, которую мы просим сейчас, меньше, чем будет в будущем… Они будут платить гораздо больше, гораздо больше. Мы просто хотим жить, чтобы выжить. У нас нет альтернативы", – отметил он.

О необходимости оружия

Зеленский отмечал, что без помощи Запада Украина не сможет обеспечить свою обороноспособность, а также улучшить экономику и стабильность страны, что в свою очередь позволит увеличить производство собственного оружия. В частности, Киеву нужны "сильное оружие, оружие дальнего действия, ракеты дальнего действия и артиллерия".

"Это не касается видов производства. Увеличение его ежедневно, в том числе и противовоздушной обороны для защиты людей, чтобы предоставить возможность экономике расти, — это значит предоставить возможность безопасности", — уточнил Зеленский.

О возвращении украинцев из-за границы

Зеленский говорит, что если украинцы вернутся, экономика поднимется. Появится много новых рабочих мест, будет больше налогов.

"Итак, мы будем сильнее и, конечно, сможем давить на Россию как можно больше. И в этой сильной позиции мы нашли один очень важный дипломатический путь. Это документ", — рассказал президент.

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