"Об этом молчат жертвы": Венедиктова заявила, что изнасилование во время войны – тоже военное преступление

"Об этом молчат жертвы": Венедиктова заявила, что изнасилование во время войны – тоже военное преступление

Специалисты настойчиво призывают СМИ не охотиться за жертвами изнасилований российских оккупантов.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители все время получают оперативную информацию о фактах изнасилований во время войны. Но об этом молчат жертвы, так что в Офисе генпрокурора нарабатывают алгоритм, чтобы помочь жертвам и физически, и морально, и юридически.

Об этом генпрокурор сообщила в Сети 5 апреля.

"Российские военнослужащие совершали сексуальное насилие в отношении украинских женщин и мужчин, детей и пожилых людей. Мы постоянно получаем оперативную информацию о фактах такого надругательства, об этом кричат соцсети. Но об этом молчат жертвы. Это их выбор. И это понятно: страх, боль, отчаяние, тотальное недоверие ко всем", – говорится в сообщении.

Офис генпрокурора 5 апреля провел координацию с правоохранительными, государственными органами и общественным сектором. Они вместе работают над действенным алгоритмом, чтобы помочь жертвам и физически, и морально, и юридически. В этом очень помогут общественные организации, ведь именно им доверяются потерпевшие.

"У нас есть международные протоколы расследования таких военных преступлений. Мы должны проводить экспертизу всех убитых женщин на предмет возможных изнасилований", – сообщила Венедиктова.

Что касается статистики таких преступлений, то генпрокурор сообщила, что она ежедневно меняется, но эта статистика не является зеркалом ситуации.

"Те, кто испытал такое страшное насилие, в большинстве случаев статистикой быть не хотят. Правоохранители чаще узнают о случаях из открытых источников или от третьих лиц, а не от непосредственных пострадавших. Не всегда сигналы подтверждаются", – говорится в сообщении.

Также читайте Как уберечься от изнасилования в военное время и не только

Венедиктова отметила, что необходимо распространить понятную инструкцию жертвам, как зафиксировать преступление. Также важно в работе с жертвами избежать повторной травматизации потерпевших, чтобы им не приходилось переживать ужас полового насилия, пересказывая об этом по нескольку раз медикам, следователям, прокурорам, журналистам.

"Специалисты также упорно призывают СМИ не охотиться за жертвами. Да, мир однозначно должен знать правду о зверствах военнослужащих РФ, но ее цена слишком высока для пострадавших", — отметила генпрокурор.

Напомним, одна из пострадавших от сексуального насилия украинок рассказала, как российские военные насиловали ее несколько часов, пока испуганный сын женщины плакал.

Читайте также: