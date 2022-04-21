Об эвакуации из Мариуполя можно узнать по радио на частоте АМ 873 кгц

Об эвакуации из Мариуполя можно узнать по радио на частоте АМ 873 кгц

Узнать об эвакуации из Мариуполя в Запорожье можно по украинскому радио на частоте АМ 873 кГц (не FM). Поймать можно через автомагнитолу.

"Передайте родным! Волна 873 кгц АМ – шанс уехать из Мариуполя", – призвали в горсовете.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского горсовета 21 апреля.

Там также сообщили, что город продолжает находиться в блокаде, в том числе информационной. Если появляется связь, то она нестабильна.

"На счету каждая минута. Важно использовать ее с пользой. Передайте родным, где они могут найти информацию для спасения", – призвали в горсовете Мариуполя.

Напомним, российская армия в Мариуполе во время эвакуации мирного населения пошла в наступление на ВСУ, поэтому из города удалось вывезти всего 80 человек.

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