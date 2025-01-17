"Об окружении речь не идет": военный рассказал о ситуации в Покровске

Россияне проводят постоянные штурмы, но продвигаться им все труднее.

Несмотря на значительные усилия, россиянам не удалось взять Покровск даже в полукольцо, поэтому об окружении города речь не идет.

Об этом в эфире РБК-Украина рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев.

Он заявил, что сложная ситуация вокруг Покровска существует уже полгода, и захватчики постоянно провоцируют штурмы и разрушают инфраструктуру города.

"К сожалению, имеем отрицательную динамику с точки зрения продвижения. Но последние 2-3 недели эти продвижения не имеют такой скорости, как это было 4-5 месяца назад, когда враг брал за день по 2-3 села", — отметил Иевлев.

Военный рассказал, что россияне проводят постоянные штурмы, но продвигаться им все труднее.

"Здесь сказывается то, что командование обратило внимание на некоторую проблематику, еще не все решено, но есть решаемые вопросы", — добавил военный.

В то же время, по его словам, нет оснований говорить об окружении города в ближайшем будущем.

"Потому что сейчас это даже не полукольцо. Но глобально, надо понимать, что в планах врага хотя бы полукольцо возле Покровска организовать. Удастся или не удастся, трудно спрогнозировать. Качество фортификаций, которые уже были нарыты после работы над ошибками, оно намного лучше, чем у нас. были те фортификации на подступах к Покровску", — объяснил Иевлев.

Кроме того, военный рассказал, что последние две недели россияне начали целенаправленно уничтожать жилищную и промышленную инфраструктуру города.

"Если раньше звучало, что враг попытается взять город не разрушая, то сейчас просто уничтожает его на столько, на сколько это возможно. Две недели летит все, что можно. И по частному сектору, по админзданиям, по всему происходящему", — добавил военный.

Напомним, ранее сообщалось, что войска РФ разрушили важные промышленные объекты на Покровском направлении.

Кроме того, мы ранее информировали, что крупнейшую шахту в Украине взорвали, чтобы не дать россиянам обойти Покровск.

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