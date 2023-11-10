Оба российских судна возле Крыма пошли ко дну: результаты доразведки (фото)

Пораженные украинскими надводными ударными дронами у берегов временно оккупированного Крыма два российских десантных катера пошли ко дну.

В Главном управлении разведки Минобороны подтвердили, что спецоперация прошла успешно.

Результаты проведенной в пятницу, 10 ноября, доразведки в районе бухты Узкая показали, что малые десантные корабли ЧФ России уничтожены.

Пораженные в Крыму десантные катера россиян / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Согласно полученным новым разведывательным данным, поражены были два катера оккупантов: один корабль более древнего проекта 1176 года "Акула", другой более новый — проекта 11770 года "Серна".

"В результате атаки оба судна россиян пошли ко дну: "Акула" — сразу, "Серна" — еще безуспешно сразилась за живучесть, но тоже затонула", — добавили в ГУР.

Такие десантные катера россияне используют для перекидывания военной техники и десанта.

Напомним, на пораженных ночью 10 ноября российских судах находился экипаж и загруженная бронированная техника, в частности, БТР-82.

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