Объединенные силы успешно отразили семь вражеских атак, уничтожив семь танков и восемь бронемашин

Объединенные силы успешно отразили семь вражеских атак, уничтожив семь танков и восемь бронемашин

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.

Объединенные силы в течение текущих суток успешно отразили семь вражеских атак, нанесли потери российским оккупантам.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, информируя о ситуации на Донецком и Луганском направлениях.

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"Наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили семь танков, восемь единиц бронированной техники и три артиллерийские системы противника", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты готовятся к наступлению на Северодонецк, а также хотят взять под полный контроль Мариуполь.

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