Объединенный центр передовых технологий по киберобороне поднял украинский флаг

Налаживание сотрудничества в сфере кибербезопасности является жизненно важным, особенно учитывая рост риска возможных угроз в киберпространстве, отметили в НАТО.

Как только Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE) торжественно поднял украинский флаг.

Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба Госспецсвязи.

"Налаживание сотрудничества в сфере кибербезопасности является жизненно важным, особенно учитывая рост риска возможных угроз в киберпространстве. Мы — с Украиной! CCDCOE приветствует перспективу принятия Украины в семью CCDCOE", — отметил директор CCDCOE полковник Яак Тариен.

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Участие Украины в CCDCOE будет существенно способствовать более эффективному обмену опытом в сфере кибербезопасности между киберцентром, странами-участницами и НАТО.

Фото: Госспецсвязи

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 13 апреля заявил, что Россия не планирует останавливаться на Украине и намерена продолжить "расширять свою Российскую империю".

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