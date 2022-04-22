Объединенный штаб военной помощи Украины действует в Штутгарте — NYT

К работе оперативного центра координации привлечены представители 14 стран мира.
В немецком Штутгарте действует координационный центр помощи Украине на базе Европейского командования Вооруженных сил США.
Об этом сообщает The New York Times.
Для работы в оперативном центре координации усилий военной помощи Украине представители 14 стран, в частности Украины, направили офицеров связи.
Оперативная группа в Штутгарте принимает запросы от правительства в Киеве и организует доставку оружия и запасов из разных стран, сообщил изданию один из чиновников.
Ранее о существовании такого центра не сообщалось.
Напомним, президент США Джо Байден в четверг, 21 апреля, объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов. Этот пакет будет включать в себя артиллерийские системы, гаубицы и боеприпасы к ним, а также тактические дроны.
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