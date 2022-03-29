"Объединит страны мира от США до Японии, от Австралии до Канады", — Шмыгаль о новом Плане восстановления Украины

"Объединит страны мира от США до Японии, от Австралии до Канады", — Шмыгаль о новом Плане восстановления Украины

По словам премьера, страны Европы готовы демонстрировать лидерство в этом вопросе.

Последний пункт из 9 основных направлений того, как страна будет жить, работать, накапливать ресурсы, защищаться в условиях полномасштабной войны – это восстановление Украины.

Об этом на первом заседании с начала войны Кабинету министров сказал премьер-министр Денис Шмигаль.

"Опять же три направления. Первое — это грамотный подсчет всех убытков наших людей и нашего государства от этой агрессии. Второе — это замораживание и арест всех российских средств, активов за рубежом. Третье — это аккумуляция средств от партнеров в Фонд восстановления Украины", – отметил Шмыгаль.

По словам премьера, речь идет о новом Плане восстановления Украины, который объединит страны мира: от США до Японии, от Австралии до Канады.

"Страны Европы готовы демонстрировать лидерство в этом вопросе, и надеемся это будет не только на словах, но мы действительно увидим, что такое объединенная Европа, что такое объединенный мир вокруг Украины", — сказал он.

Также, по словам Шмыгаля, продолжаются переговоры о скорейшем начале подготовки к вступлению Украины в ЕС.

"Украина должна получить статус кандидата на членство в Европейском Союзе не когда-нибудь там в будущем, а уже сейчас. Мы активно над этим работаем", — резюмировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал объединенную Европу не опоздать с решением о включении Украины в Евросоюз так, как это было с введением санкций и блокированием "Северного потока-2".

Читайте также: