Объединиться для того, чтобы нажать на Путина: стало известно, лидеры каких стран могут предотвратить ядерный удар

Повлиять на фюрера Путина и убедить его в том, чтобы он не применил ядерное оружие, могут лидеры Китая и США.

Повлиять на Путина могут лидеры Китая и США. Именно они в состоянии убедить главу Кремля не использовать ядерное оружие.

Об этом пишет издание Politico.

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Как отмечается, США с международными партнерами хотят сплотиться для того, чтобы надавить на Путина, который продолжает пугать Украину и весь цивилизованный мир использованием ядерного оружия.

"США и их союзники надеются сплотить международное сообщество, чтобы направить Путину четкий сигнал: использование ядерного оружия вызовет негативную реакцию даже со стороны друзей России", — пишет издание.

Там также добавили, что в окружении президента США Джо Байдена растут призывы по привлечению Китая и Индии для того, чтобы усилить давление на Путина и донести ему возможные последствия.

"Они могли бы сообщить Путину, насколько катастрофически плохой идеей было бы любое применение ядерного оружия. Они должны это сделать. Я надеюсь, что они это сделают", — сказал американский чиновник, занимающийся политикой нераспространения.

В издании также отмечают, что в США официальные лица считают лидера Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди одними из наиболее перспективных способов изменить мнение Путина.

Напомним, что риск применения Путиным ядерного оружия самый высокий с начала войны в Украине.

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