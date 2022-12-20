Объект "Нафтогаза" снова обстреляли россияне, есть попадание: видео взрыва

Российские оккупанты в ночь на 20 декабря в очередной раз обстреляли нефтегазовую инфраструктуру группы "Нафтогаз". Вражеские ракеты попали в один из объектов Харьковщины.

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз" Украины.

На месте в результате обстрела возник масштабный пожар, сейчас продолжается его ликвидация. Пострадавших нет.

"Ущерб оценим позже, после завершения работы спасателей, но я уверен: все разрушенное будет восстановлено. В отличие от репутации страны-террориста, которая еще долго будет оставаться изгнанником на мировой арене", — сказал глава правления НАК "Нафтогаз" Украины Алексей Чернышев.

Напомним, что 17 ноября в результате обстрела РФ была повреждена газодобывающая инфраструктура АО "Укргаздобыча" на востоке Украины.

В целом, по данным главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева, атаки России на Украину повредили 350 объектов по добыче природного газа.

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