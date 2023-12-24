"Объемы производства оружия в РФ сейчас меньше, чем в начале полномасштабного вторжения", — Юсов

Сейчас оккупанты работают в более экономном режиме, чем прошлой зимой.

Несмотря на увеличение темпов производства новых ракет Россией, объемы агрессора сейчас меньше, чем зимой 2022 года и в начале полномасштабного вторжения в Украину. Тем не менее, угроза мощных ракетных атак остается высокой.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По словам Юсова, сейчас оккупанты работают в более экономном режиме, чем прошлой зимой. Но каждая атака – это испытание для ПВО Украины. Относительно темпов производства есть планы врага, но до их выполнения ему еще далеко.

"Санкционная политика дается в знаки, как и всеобщая деградация России в техническом плане. Сегодня тех запасов у них нет, но на несколько мощных атак они способны", — предупредил Юсов.

Также представитель украинской разведки отметил, что зимой военные РФ уже предпринимали попытки нападения на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Такие попытки были, они продолжаются. Во многих случаях, когда наши защитники сбивают цели, они намеренно не комментируют, куда они были направлены. Такая угроза сохраняется", – отметил Юсов.

Тем временем в России растет недовольство войной. В то же время, страна-агрессорка ежедневно способна призвать к своим Вооруженным силам путем мобилизации и рекрутинга около 1000-1200 человек.

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