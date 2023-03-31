Обернулся "пшиком": в разведке прокомментировали "большое наступление" россиян

В украинские разведке анонсированное зимой "большое наступление" россиян назвали "пшиком". Оккупанты агрессорки РФ оказались неспособными к этому.

Об этом заявил представитель ГУР Министерства обороны Андрей Черняк в интервью "Укринформу".

Впрочем, подчеркнул он, у Москвы станет ресурсов, чтобы продолжать войну в 2023-м и, возможно, даже в 2024-м.

"Сейчас мы видим, что российская армия оказалась неспособна вести стратегические наступательные операции. Анонсированное пропагандой в течение нескольких месяцев так называемое "большое наступление" обернулось для России "пшиком" — они не получили ни одного значимого результата", — заявил Черняк.

Представитель разведки говорит: россияне все еще пытаются во что бы то ни стало выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Впрочем, полученные разведданные позволяют ВСУ принимать эффективные контрмеры и наносить оккупантам максимальные потери.

Контрнаступление Вооруженных сил

Немецкое издание Bild вышло со статьей под названием "Сейчас Путин боится дня Х", имея в виду день украинского контрнаступления. В материале рассказывается о западном вооружении, которое уже находится и продолжает поступать в Украину.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что сейчас идет подготовка к контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая. Он планируется по нескольким направлениям. О каких именно идет речь – неизвестно.

Генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко считает, что контрнаступление ВСУ не начнется – пока Украина не выполнит задачу стратегической обороны. Да, украинские защитники должны остановить продвижение армии РФ, ликвидировать как можно больше россиян и их техники.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 марта, рассказал, что "уже в ближайшие месяцы можем быть активнее на передовой ".

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