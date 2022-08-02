"Обещали, что ребята вернутся живыми": родные пленных "азовцев" будут требовать отставки главы МККК

Родные военнопленных жалуются, что Красный Крест до сих пор не сообщил, сколько людей погибло во время плена у россиян, и какое количество находится в донецких больницах, на неподконтрольной Украине территории.

Об этом заявила член Ассоциации семей защитников "Азовстали", сестра начальника штаба полка "Азов" Сандра Кротевич в эфире "Радио Свобода".

Она заявила, что Красный Крест не может финансироваться по странам мира, поскольку не выполняет своих обязательств. По ее словам, родственники пленных потребуют отставки главы Международного комитета Красного Креста, сейчас занимаются подготовкой документов для этого.

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"Я за 72 дня от Красного Креста не услышала, жив ли у меня брат и где он находится. Как они (Красный Крест) будут возвращать погибших ребят – нам так же неизвестно. Мы ждем ответа от Красного Креста. Мы очень возмущены. Они нам обещали, они ребятам обещали, что ребята вернутся живыми, но они свои обязательства не выполнили", — пояснила Кротевич.

Напомним, российские оккупанты 29 июля обстреляли колонию №120 в оккупированной Еленовке Донецкой области. Там захватчики удерживали в плену украинских военных и гражданских. В результате атаки погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения. Всю вину Россия пыталась переложить на ВСУ.

В полку "Азов" российский удар по Еленовке расценивают, как акт публичной казни. Но заверили, что выясняют имена исполнителей и организаторов расстрела колонии, где находились украинские военные, в основном "азовцы".

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