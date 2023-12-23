Обещали "пощелкать" Patriot: в Воздушных силах потроллили Путина после сбития трех Су-34

Главнокомандующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук потроллил россиян, которые угрожали "пощелкать" Patriot.

Он опубликовал скриншот новости из российского медиа, вышедшей еще в декабре 2022 года. В ней Владимир Путин угрожал, что "пощелкает" Patriot, которые получит Украина.

"Совпадение? Не думаю!" – написал он.

Уничтожение трех Су-34: что известно

22 декабря на южном направлении удалось уничтожить сразу три российских самолета Су-34.

Не всем пилотам удалось выжить в результате уничтожения Су-34. Российские провоенные блогеры сообщили, что с места падения самолетов были эвакуированы тела пилотов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал успешную операцию. По его словам, все было блестяще спланировано, а стоимость одного российского истребителя – не менее 50 миллионов долларов.

"Блестяще в очередной раз спланирована операция по уничтожению врага на подступах к нашему государству... На этот раз сразу три самолета — на южном направлении. Такого давно не было. Су-34 давно не попадал в нашу с вами положительную статистику", — сказал Юрий Игнат.

Аналитики Института изучения войны говорят, что россияне до сих пор не могут отойти от шока после сбития самолетов в Херсонской области, в районе Крынок. К слову, ликвидацию бомбардировщиков подтвердили в российских ВВС.

Читайте также: