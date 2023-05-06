Обещают каникулы: оккупанты срочно вывозят детей из Запорожской области на фоне украинского контрнаступления

Оккупанты принудительно вывозят детей из Запорожской области под предлогом "отдыха на каникулах".

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров в эфире телемарафона.

"В течение последних двух недель мы говорим о том, что произошла эвакуация. Вчера враг объявил эвакуацию из временно оккупированной части Запорожской области — уже принудительно. Это говорит о том, что из 15 временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области вчера объявлена эвакуация, и территориальных общинах начали курсировать белые автобусы, которые предлагают жителям уехать. Принудительный характер это носит только для детей", — рассказал Федоров.

Также читайте Российские захватчики планируют "переселить" около 70 тысяч человек в Запорожской области

Так, враг пытается вывезти украинских детей из Васильевки, Токмака, Молочанская, Энергодара. Маскирующие россияне это, мол, детей будут вывозить на каникулы.

"Враг говорит, что это будет на несколько недель, "пока пройдет контрнаступление Вооруженных сил Украины". Абсурдная ситуация, потому что поскольку они боятся контрнаступления, то не вернутся в те города, из которых сейчас проводят эвакуацию", — убежден мэр Мелитополя.

По его словам, уже сегодня ночью в городах Токмак, Молочанск автобусы курсировали по улицам и предлагали всем уехать.

"Пока они в большинстве своем вывозят на территорию временно оккупированного Бердянска и Кирилловки. Где есть огромное количество баз отдыха, гостиниц, они и размещаются", — рассказал Федоров.

Сегодня враг объявил эвакуацию только в 15 населенных пунктах временно оккупированных Запорожской области. Но по факту происходит эвакуация из тех населенных пунктов, где она врагом не объявлена – например Мелитополь. Там также заметили те же белые автобусы для эвакуации.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что российские захватчики начали массово бежать из Запорожской и Херсонской областей в Крым.

Читайте также: