"Обещают "рай" на земле "без фашистов": в Энергодаре оккупанты проводят антиукраинскую пропаганду

"Обещают "рай" на земле "без фашистов": в Энергодаре оккупанты проводят антиукраинскую пропаганду

Вместо этого энергодары выходят на митинги "за" Украину.

Уже несколько дней в Энергодаре Запорожской области российские оккупанты проводят антиукраинскую пропаганду.

Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев.

По его словам, в городе раздают листовки с пророссийской агитацией.

"Рашисты считают, что энергодарцы могут продать свою честь и достоинство за списание каких-либо коммунальных и банковских долгов. Они предлагают жителям города вступать в ряды "новой милиции" и обещают "рай" на земле "без неонацистов и фашистов", — говорится в сообщении.

В то же время жители Энергодара проходят на проукраинские митинги. "Русский мир" здесь не ждут", — подчеркнул представитель ОГА.

Как сообщалось, в Энергодаре депутат "ОПЗЖ" создал "народный совет": он не имеет отношения к юрисдикции Украины. Депутат Андрей Шевчик решил сотрудничать с российскими оккупантами. В видео, появившемся в Сети, он заявил о создании "совета самоорганизации города". Мол, она будет выполнять функции городских властей. Себя же он объявил "председателем совета".

Читайте также: