Обещают выплаты и берут без опыта: в регионах РФ создали 40 "добровольческих" отрядов для войны против Украины

В России создали более 40 "добровольческих" отрядов. Оккупантам обещают платить от 130 до 300 тысяч рублей.

С весны в двух десятках регионов России создано более 40 подразделений, в которых набирают желающих воевать в Украине, убивая мирных людей.

Об этом сообщает российский "Коммерсант".

Захватчики проходят совместное обучение, однако информации о том, насколько хорошо готовят будущих убийц, нет; в некоторых регионах, как отмечается в объявлениях, опыт военной службы не требуется.

Во всех регионах, по данным российских журналистов, за формирование подразделений отвечает Минобороны РФ. Военные подписывают с ним контракты на несколько месяцев с возможностью продления.

"Добровольческие батальоны", как правило, получают названия, указывающие на их территориальную принадлежность. К примеру, отряд "Тигр" в Приморском крае, рота "Парма" в Пермском крае, дивизионы "Невский" и "Ладожский" в Ленинградской области.

Издание рассказывает, что в Пермской, Нижегородской, Амурской областях собирают танковые батальоны и мотострелковые роты, в Ленинградской области — артиллерийские дивизионы, а в Тюменской — саперный батальон и роту снайперов. Добровольческие батальоны формируют также в республиках – Чувашии, Якутии, Татарстане, Башкортостане.

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Отмечается, что региональные власти поддерживают такой набор оккупантов для войны в Украине и обещают им выплаты, размер которых отличается в зависимости от региона. За участие в войне россиянам обещают выплаты от 130 тысяч рублей до 300 тысяч рублей в месяц и суточные.

В некоторых регионах обещают также разовые выплаты, но есть условия для их получения. К примеру, где-то часть можно получить только после пересечения границы с Украиной.

Если оккупант погибнет, именем обещают выплаты – например, в Башкортостане эта сумма составит 12,3 млн рублей.

Между тем за сутки ВСУ ликвидировали еще 140 оккупантов и сбили вертолет.

Напомним, Данилов объяснил, где Россия берет резервы на войну.

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