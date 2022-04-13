"Обеспечить Путину цветы во время вторжения": Ходорковский рассказал, помог ли Медведчук Путину напасть на Украину

"Обеспечить Путину цветы во время вторжения": Ходорковский рассказал, помог ли Медведчук Путину напасть на Украину

Путина перед нападением на Украину убедили, что в нашей стране его будут встречать с цветами.

Виктор Медведчук мог способствовать вторжению России в Украину и готовился встречать Путина с цветами.

Об этом сообщил российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

“Мое впечатление, что он вместе с теми "прекрасными" людьми, которые сейчас в Москве, по моему мнению, даже в СИЗО уже отправились, из ФСБшников, брался за то, чтобы обеспечить Путину цветы во время вторжения в Украину. Мое личное мнение — они просто украли деньги. И в результате всего этого, особенно после замечательного заседания городского совета Херсона, Путин осознал, что его просто обманули. И деньги украли не как обычно пополам, а, так сказать, гораздо больше”, — рассказал Ходорковский.

Он также добавил, что Путина перед нападением на Украину убедили, что в нашей стране его будут встречать с цветами. Это и стало основной причиной войны.

Напомним, что в Генштабе ВСУ сообщили, что враг систематически обстреливает Харьковскую и Запорожскую области.

Читайте также: