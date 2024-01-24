Обеспечивает удары по Украине: гендиректор ракетной корпорации РФ получил подозрение – СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу и сообщила о подозрении генеральному директору российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борису Обносову, способствующему вооруженной агрессии России против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Чиновник входит в близкое окружение российского президента-диктатора Владимира Путина и возглавляет крупнейший подсанкционный холдинг России, производящий крылатые ракеты и управляемые авиабомбы. Промышленные объемы соответствующего вооружения регулярно поступают в военные соединения РФ для войны против Украины.

С начала полномасштабного вторжения России только крылатыми ракетами Х-101 и Х-555 оккупанты нанесли более 140 ударов по гражданской инфраструктуре и энергообъектам Украины.

Для массированных обстрелов украинских населенных пунктов оккупанты используют и другие "изделия" корпорации Обносова, среди которых:

крылатые и противокорабельные ракеты П-800 "Оникс", Х-22, Х-32 и Х-59;

управляемые авиационные бомбы серии КАБ-500 и КАБ-1500.

Следствие установило, что за несколько месяцев до 24 февраля 2022 года Обносов получил звание "героя России" за непосредственное участие в подготовке к полномасштабному вторжению РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Обносову о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (пособничество в ведении агрессивной войны).

Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против нашего государства, объявление его в международный розыск.

Кроме того, правоохранители осуществляют следственные действия, направленные на выявление, блокирование и дальнейшее взыскание в доход Украины всех иностранных активов фигуранта.

Напомним, россияне через email-рассылку пытаются посеять панику среди граждан Украины – СБУ разоблачила вражескую ИПСО.

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