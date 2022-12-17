Обеспечивал оккупантов продовольствием и передавал похищенное имущество: в Николаевской области задержали предателя

СБУ задержала мужчину, который сотрудничал с захватчиками во время временного захвата части Николаевской области.

Служба безопасности Украины задержала еще одного предателя в Николаевской области, который сотрудничал с захватчиками во время временного захвата части области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, злоумышленником оказался местный житель одного из поселков Шевченковской объединенной территориальной громады, добровольно вступивший в должность старосты в двух населенных пунктах, где выступал посредником между оккупантами и местными жителями.

Находясь на "должности", он помогал врагу в укреплении позиций, а именно передавал похищенное имущество граждан на нужды российских оккупационных группировок на южном фронте.

По данным следствия, местный житель еще в начале полномасштабного вторжения России поддержал оккупантов и даже наладил контакт с одним из предводителей группировок рашистов.

"Он лично передавал транспортные запчасти захватчикам для обустройства казарм и ремонта военной техники РФ. Кроме этого, он организовал поставки питьевой воды и продуктов питания в пункты временной дислокации вражеских войск", — сообщают правоохранители.

Известно, что после освобождения района злоумышленник пытался "залечь на дно" и избежать правосудия.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Предатели и приспешники России

Правоохранители разоблачили депутата ОПЗЖ, передавшего оккупантам заводы пищевой и химической промышленности в Запорожье. После захвата части региона, он один из первых поддержал захватчиков. За это его назначили главой местной оккупационной администрации и разрешили сформировать "штат" псевдооргана.

СБУ 14 декабря провела обыски в УПЦ МП во Львовской области. Там был обнаружен документ о содействии мобилизации в РФ и скриншот переписки с обвинением НАТО в войне против Украины.

В Одессе полицейские сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности двум местным сторонникам "русского мира", которые публично в местах массового скопления людей призвали поддержать власть и вооруженные силы Российской Федерации.

СБУ также задержала владельца местной компании-автоперевозчика, участвовавшего в транспортировке российских оккупационных группировок во время захвата Херсона. Его автобусы массово переправляли в регион личный состав рашистов из временно оккупированного Крыма.

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