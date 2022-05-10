Обеспечивал оккупантов продуктами и поддерживал РФ: депутата Ахтырского райсовета подозревают в госизмене

Обеспечивал военных РФ продуктами и призвал сотрудничать – депутат Ахтырского райсовета подозревается в госизмене.

Руководитель Сумской областной прокуратуры сообщил о подозрении депутату Ахтырского районного совета XIII созыва от политической партии "Наш Край" в государственной измене и распространении материалов с призывами к изменению границ территории Украины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, депутат, имея пророссийскую позицию, во время оккупации Тростянецкого общества начал сотрудничать с военнослужащими вооруженных сил РФ. Он снабжал их продуктами питания, предоставлял информацию об оптимальных путях передвижения по территории, сопровождал их как на собственном автотранспорте, так и на их военной технике.

Также, спекулируя на жизненных нуждах людей во время оккупации, депутат призвал местное население Тростянецкого общества к так называемым "переговорам" с военнослужащими страны-агрессора. В соцсетях он распространял материалы с призывами к изменению границ территории Украины.

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Отмечается, что в настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Управления СБУ в Сумской области.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 76-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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