"Обеспечьте нас боевой авиацией, сделайте что-нибудь": Кулеба обратился к миру, показав гигантскую бомбу

"Обеспечьте нас боевой авиацией, сделайте что-нибудь": Кулеба обратился к миру, показав гигантскую бомбу

Министр просит у мира помочь закрыть небо над страной.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал мир обеспечить государство боевой авиацией, опубликовав снимок 500-килограммовой российской бомбы, упавшей на жилой дом в Чернигове.

Об этом Кулеба написал в сети 6 марта.

"Эта страшная 500-килограммовая российская бомба упала на жилой дом в Чернигове и не взорвалась. Многие другие взорвались, убив невинных мужчин, женщин и детей. Помогите нам оградить наш народ от российских варваров! Помогите нам закрыть небо. Обеспечьте нас боевой авиацией. Сделайте что-нибудь!" – говорится в сообщении министра.