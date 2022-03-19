"Обеспокоены возможностью Китая помочь России": США наблюдают за действиями официального Пекина

Псаки подчеркнула, что Соединенные Штаты будут наблюдать, прежде всего, за действиями официального Пекина, а не за его заявлениями.

После разговора президентов США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина Белый дом обеспокоен возможной помощью КНР России.

Про это пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила во время брифинга в Вашингтоне, пишет "Укринформ".

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"У нас есть такие беспокойства. Президент (Байден – ред.) подробно очертил осложнения и последствия, которые наступят, если Китай предоставит материальную поддержку России, которая совершает жестокие нападения на украинские города и мирное население. И это то, за чем мы будем следить, весь мир будет следить", — отметила она.

Псаки подчеркнула, что Соединенные Штаты будут наблюдать, прежде всего, за действиями официального Пекина, а не за его заявлениями.

Напомним, что президент США Джо Байден в разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином предупредил его о последствиях для страны, если КНР предоставит материальную помощь России, которая развязала войну в Украине.

США предупредили Китай о последствиях помощи России в войне с Украиной

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