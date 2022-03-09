"Обессиленные, напуганные и голодные": эвакуированные из Ворзеля и Ирпеня поделились ужасами российской оккупации (фото)

Людей из Бучи, Гостомеля и Бородянки не удалось эвакуировать 9 марта.
Сегодня, 9 марта, несколько тысяч украинцев, сотни детей и женщин удалось спасти из временно оккупированных россиянами Ворзеля и Ирпеня. Эвакуированные люди рассказали об ужасах оккупации РФ.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
По словам людей, в захваченных россиянами украинских городах царят грабежи, расстрелы, устрашения и мародерство.
"Обессиленные, испуганные, голодные и главное – живые. Несколько тысяч человек, сотни детей и женщин удалось спасти сегодня из оккупированных Ворзелей и Ирпеней. Вышедшие из блокады люди делились ужасом оккупации - грабежи, расстрелы, запугивание и мародерство господствуют в захваченных россиянами городах ", – отметил он.
Небитов отметил, что из-за того, что оккупанты заблокировали движение колонны, эвакуацию из Бучи, Гостомеля и Бородянки осуществить не удалось. Часть жителей Бучи, рискуя жизнью, все же отправилась в Ирпень и уехала с колонной ирпенцев.
"Надеюсь, что в ближайшее время нам удастся спасти наших граждан из этой унизительной блокады", — подытожил начальник полиции Киевской области.
Читайте также:
- С начала войны в Украине были убиты или ранены по меньшей мере 1424 гражданских — данные ООН
- Эвакуация из детдома Ворзеля: детей и воспитателей отвезли в столичную больницу
- Российские оккупанты во время эвакуации людей в Киевской области начали стрельбу: погиб полицейский