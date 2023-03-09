Обесточение ЗАЭС из-за ракетной атаки окупантов: в России цинично солгали по поводу инцидента

Несмотря на то, что именно обстрел оккупантов привел к обесточению ЗАЭС, россияне обвиняют Украину.

Россия утверждает, что якобы не причастна к обесточению Запорожской атомной электростанции, которая с весны прошлого года захвачена оккупационными войсками.

Об этом заявил советник главы "Росенрегоатом" Ренат Курчаа, передают пропагандистские росСМИ.

Российский чиновник традиционно кремлевской пропаганде обвиняет Украину в прекращении энергоснабжения.

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"Краткое замыкание произошло на участке между Южно-Украинской атомной станцией и Днепровской подстанцией. Это не та линия, которая нас непосредственно питает, но из-за замыкания там остановилось питание здесь. Пока причина нам непонятна", — сказал он.

По его словам, 5 и 6 энергоблока перевели на резервное питание – дизельные генераторы.

Напомним, в ночь на 9 марта в 3:53 в результате российских ракетных обстрелов Запорожская АЭС была полностью обесточена. Отключилась последняя линия связи оккупированной станции с украинской энергосистемой. Российские обстрелы повредили последнюю линию, питавшую ЗАЭС. Станция перешла в режим блекаута уже в шестой раз за время оккупации. Начался обратный отсчет времени.

Какая ситуация на ЗАЭС

Оккупанты в марте прошлого года захватили Энергодар Запорожской области и обстреляли Запорожскую АЭС. Оккупационные войска стянули на станцию свою технику и разместили в машинном зале энергоблока АЭС взрывчатку и оружие.

25 августа 2022 года впервые в истории из-за атак армии РФ произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети. К счастью, последствий удалось избежать. В случае катастрофы на ЗАЭС пострадать может не только Украина, но и десятки стран Европы, Ближнего Востока и Азии, последствия могут быть более серьезными, чем во время аварии на ЧАЭС.

Недавно министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что ситуация на ЗАЭС ухудшается и россияне делают все, чтобы по возвращении станции под контроль Украины невозможно было сразу ее подключить к сети.

Кроме того, российские оккупанты незаконно изменили юридический адрес ЗАЭС, фейково "переподчинив" Москве.

А также лишили пропуска на ЗАЭС и доступа на предприятие почти 1500 работников, отказавшихся получать паспорта РФ и подписывать договор с "Росатомом".

По данным ISW, Россия может пытаться сдержать потенциальное контрнаступление ВСУ на юге Украины, усугубляя угрозы вокруг незаконно захваченной ими Запорожской АЭС.

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