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Обезвредили несколькими снарядами: ВСУ уничтожили группу россиян под Бахмутом (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1356
Время на прочтение
1 мин
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Обезвредили несколькими снарядами: ВСУ уничтожили группу россиян под Бахмутом (видео)

Фото: facebook.com/CinCAFU

Пограничники обезвредили группу россиян под Бахмутом Донецкой области.

Украинские пограничники обезвредили группу российских оккупантов под Бамутом Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

"Под Бахмутом обезвредили российских наемников несколькими снарядами", – говорится в сообщении.

Напомним, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал, что из-за постоянных попыток врага окружить Авдеевку этот город в ближайшее время может стать "новым Бахмутом".

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1356
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