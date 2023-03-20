Обезвредили несколькими снарядами: ВСУ уничтожили группу россиян под Бахмутом (видео)

Украинские пограничники обезвредили группу российских оккупантов под Бамутом Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

"Под Бахмутом обезвредили российских наемников несколькими снарядами", – говорится в сообщении.

Напомним, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал, что из-за постоянных попыток врага окружить Авдеевку этот город в ближайшее время может стать "новым Бахмутом".

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