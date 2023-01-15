Обходной маневр: белорусскую армию могут привлечь к войне в Украине в неожиданном месте — журналистка

В конфиденциальных разговорах с оппозиционной журналисткой белорусские военные признались, что чувствуют подготовку к вступлению в войну.

Подразделения вооруженных сил Беларуси могут вступить в войну, развязанную РФ в Украине, не пересекая белорусско-украинскую границу. Сначала их могут отправить в Россию, а оттуда – на временно оккупированные территории Украины.

Такое мнение высказала белорусская оппозиционная журналистка Наталья Радина в эфире программы "Аргумент".

Она отметила, что в конфиденциальных разговорах белорусские военнослужащие признались, что чувствуют подготовку к прямому вступлению в войну. При этом активного наступления со стороны Беларуси, возможно, не будет.

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По ее словам, основной заход белорусской армии на украинскую территорию может состояться из России.

"Белорусские военнослужащие опасаются, что их направят в Россию, и оттуда они уже будут входить в четыре оккупированные области... В частности, речь идет о наступлении в Запорожской области...", — предположила журналистка.

Напомним, командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк ранее заявил, что непосредственной угрозы наступления из Беларуси на Украину пока нет, однако рассматриваются возможные варианты агрессии в ближайшие месяцы.

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