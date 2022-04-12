"Обида переросла в паранойю": Макрон о причинах решения Путина напасть на Украину

"Обида переросла в паранойю": Макрон о причинах решения Путина напасть на Украину

Французский президент отметил, что в последние годы глава Кремля практически находился в международной изоляции.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что обида Путина переросла в паранойю и это подтолкнула его к решению развязать войну против Украины.

Французский президент отметил, что в последние годы глава Кремля практически находился в международной изоляции.

Об этом сообщает BFM TV.

Как отмечает издание, отвечая на вопрос о причинах, побудивших Путина вторгнуться в Украину, Макрон заявил, что "его обида переросла в паранойю". По мнению французского лидера, после введенных в 2014 году санкций глава Кремля фактически оказался в международной изоляции, и это только укрепило его в решении развязать войну.

"Роль COVID также не следует недооценивать. Он месяцами находился в Сочи, замыкался, меньше общался с другими главами государств", – добавил президент Франции.

В то же время Макрон считает, что Путин "уважает Францию и проводит различие с остальным Западом". Однако, по его словам, у главы Кремля действительно есть убеждение, десятилетиями жившее в сознании россиян, что его главная тема связана с США.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что некоторые пророссийские политики в Евросоюзе до сих пор пытаются играть на раскол общества.

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