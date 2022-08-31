Обиделись, что едут не через Россию: оккупанты заставили МАГАТЭ стоять в очереди на КПП

Выехавшая на захваченную россиянами ЗАЭС делегация МАГАТЭ стоит в очереди на КПП в Запорожской области. Оккупанты отказались делать им спецпропуска для въезда, чтобы таким образом помешать их приезду на ЗАЭС.

Оккупанты заявляют, что миссия МАГАТЭ будет "стоять в очереди", чтобы попасть на оккупированную территорию и, в частности, на ЗАЭС.

Об этом сообщил Владимир Рогов, являющийся членом так называемого, созданного оккупантами, временного "совета военно-гражданской администрации Запорожской области".

Он заявляет, что мол, представители МАГАТЭ могли "безопасно, быстро и без преград" добраться к АЭС из РФ через оккупированные территории.

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"Миссия МАГАТЭ будет стоять в очереди, чтобы попасть на освободившуюся часть Запорожской области. Это вызвано тем, что спецпропуска им делать не будут. А могли бы безопасно, быстро и без преград добраться из России", — заявил коллаборант, которого цитируют пропагандистские СМИ.

Напомним, во вторник, 30 августа, в Киев прибыла миссия представителей МАГАТЭ, которые должны посетить оккупированную россиянами Запорожскую АЭС, но захватчики не прекращают провокации.

Глава государства назвал визит экспертов из Международного агентства по атомной энергии в Украину, в частности, на Запорожскую АЭС, "важной миссией". Он подчеркнул, что Украина принимает все меры для безопасного визита представителей МАГАТЭ на атомную электростанцию.

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