Обладательнице "стойкого" шкафчика, фото которого облетело весь мир, пришлось пережить смерть мужа и двух сыновей

Женщина рассказала историю своей семьи и знаменитого шкафчика с петушком.

Кухонный шкаф, невозмутимо держащийся над руинами в Бородянке. Фото с ним сразу снискало всемирную славу и стало символом устойчивости и непокорности украинцев. На нем же, сверху на шкафчике, пользователи соцсетей разглядели и узнали петуха – это Васильковская майолика.

ТСН разыскала женщину, проживавшую в той квартире, и встретилась с ней.

На дом в Бородянке российские оккупанты сбросили две авиабомбы. Но их «пережил» кухонный шкаф на 4 этаже – внутри невредимой стоит кухонная посуда, а сверху – петушок.

Спасатели здесь уже закончили разбирать завалы и под ними людей не нашли. Владелец квартиры с началом войны из Бородянки уехала на Запад страны. Там и встречается с журналистами.

Надежда Дмитриевна держится так же стойко, как и ее кухонный шкаф. «В 2018 году балкон большой изготовили и окна поставили. Старалась как могла», – говорит она.

25 февраля Надежда еще сварила суп, а потом ушла из дома и больше не вернулась. Когда рашисты бомбили ее дом, она пряталась в подвале соседней многоэтажки. На следующий день женщина уехала из городка. «Я из подвала вышла в одних ботинках, носках, двое штанов на мне, куртка и еще поверх пальто чужое, и все. без ничего. Фотографий ни одной из детей не осталось. Все оно завалило вниз», — рассказывает женщина.

В этот дом семья поселилась, как только его возвели — в 85-м году. Авария на Чернобыльской атомной электростанции унесла жизни ее мужу. Потом умер старший сын, и она осталась жить вдвоем с младшим. Именно он и устанавливал кухонный шкаф, но два года назад не стало и его.

«У нас там несущая толстая стена, там по лестничной клетке, и оно выдержало. Там крючки такие хорошие. Я уже не помню сколько, ну больше 12-13 лет назад», — рассказывает женщина о своем шкафчике.

Устоявшийся кухонный шкаф первым заметила фотограф «Суспільного» Елизавета Серватинская. «Я увидела этот шкафчик и я так на него сначала взглянула. Думаю, как она там выстояла. Я сфотографировала ее несколько раз, у нас были дальше следующие съемки и я в 7 утра куда-то ехала, и думаю запощу в «Твиттер» фотку, она так интересна», — рассказывает Лиза.

Ее фотография сразу же разлетелась соцсетями и стала символом устойчивости украинцев. В Сети сразу появились бодрящие мемы со шкафчиком, который выдержал бомбардировку. А потом заметили, что уцелевший петушок из Васильковской майолики, которая славится на весь мир.

Знак непокоренности: ТСН пообщалась с владелицей квартиры, в которой сохранился один кухонный шкаф среди руин

В коллекции Вячеслава около тысячи разных керамических изделий. Среди них и петушок. Он купил его 5 лет назад на блошином рынке за 70 гривен. А уже сегодня такой правят по тысяче. «До конца 70-х годов они еще тиражировались. Поэтому можно представить, сколько тысяч или десятков тысяч таких петушков получилось. Очень часто они просто стояли в серванте, как украшение. А вообще это декоративная посуда, в которую можно наливать компот или узвар», — говорит коллекционер.

Надежды Дмитриевне он достался в подарок еще 40 лет назад. «Рядом с петушком стоял еще баран, тоже керамический, такой же. Так он видно упал, ну потому что он, может, баран, да и упал, а петушок выстоял», — смеется Надежда.

Петушок выстоял и мы обязательно выстоим, убеждает она. «Выдержать нужно все на свете. Ну, что же я сделаю, ничего не вернешь. Обязательно будет мир, победа за нами. 70 лет прожила и 70 оставшихся прожив еще» — говорит она.

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