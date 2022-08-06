Облавы на предприятиях и коммерческих учреждениях: в ОРДЛО новая волна принудительной мобилизации

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей россияне приступили к новой волне принудительной мобилизации.

Для комплектования подразделений мобилизационного резерва с 1 августа на территории ОРДЛО началась новая волна принудительной мобилизации. Отбирают лиц, непригодных для прохождения службы и тех, кто имел "отсрочку".

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Так, в составе структурных мотострелковых подразделений 2 армейского корпуса (Луганск) российских оккупационных войск производится формирование новых и восстановление боеспособности имеющихся мотострелковых батальонов.

"В Луганске за 40 минут на рынке забрали два автобуса мужчин, большинство из которых грузчики. В Алчевске мужчин забирали посреди улиц. Население возмущено, мужчины скрываются. Тотальная принудительная мобилизация продолжается во многих населенных пунктах. Например, на улицах города Хрустальный увеличилось количество патрулей, без объяснений забирают лиц мужского пола в военкомат. Продолжаются облавы по предприятиям и коммерческим учреждениям, где работают мужчины, пригодные к военной службе", — говорится в сообщении.

В то же время, распространяется недовольство среди уже мобилизованных мужчин ОРДЛО ужасным отношением командования в оккупационной армии к местному личному составу.

В частности распространяется информация, что россиянам выдают современные бронежилеты и каски, а местным – амуницию образца 1941 — 1945 годов.

Напомним, в России формируют "добровольческие батальоны" из мужчин без военного опыта.

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